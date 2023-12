A Messina una delle cantautrici più rappresentative della canzone italiana contemporanea

Una serata all’insegna dell’amore per la musica, tra passato e presente, con una delle cantautrici più rappresentative della canzone italiana contemporanea. Emanuela Trane in arte Dolcenera è stata protagonista il 21 dicembre di un’intervista-concerto con Red Ronnie a piazza Unione Europea per “Immagina Messina”, il cartellone degli spettacoli natalizi promosso dal Comune. Un evento in cui la musica è stata proposta col fil rouge dei quattro elementi naturali, Terra, Aria, Acqua e Fuoco; cui, come ha ricordato l’artista, se ne può aggiungere un quinto, chiamato appunto da Aristotele “Quintessenza”, assimilabile al divino, capace di unire tutto in una “totale condivisione” che rappresenta la sostanza del concetto platonico di “anima mundi”.

E proprio “Anima mundi” è il titolo dell’ultimo album del 2022: “La musica deve essere estrema condivisione che non si vive in un semplice attimo, ma entra dentro l’anima rimanendovi per tanto tempo”.

