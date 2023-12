Messina, al Palacultura l'attesissimo american Christmas gospel di Pastor Ron

Oggi pomeriggio alle ore 18 al Palacultura Antonello, l’Accademia Filarmonica di Messina presenta, in esclusiva regionale, l’atteso American Christmas Gospel di Pastor Ron Gospel Show con il Dottor Ronald Ixaac Hubbard (Pastor Ron) e con James Edward Penn Jr, Lacretia Tierra Bolden, Latoya Tinese Thomas, Myisha Raeshayle Godfrey, Willie Charles Mc Millon III, Derek Lamont Wideman.

Pastor Ron è conosciuto come “Triple Man” che non solo significa che è in grado di cantare, ballare e recitare; ma che è guidato e ispirato dalla più forte Trinità: dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo.