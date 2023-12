Messina, è Gabry Ponte a inaugurare il Natale di piazza Duomo. Ecco il piano della viabilità

È una sorta di antipasto, in attesa della portata principale prevista per giovedì 28, quando sul palco di piazza Duomo saliranno i Pooh. Ma spesso gli antipasti sono così succulenti da far sentire sazi. Stasera alle 21 sarà Gabry Ponte ad inaugurare la stagione invernale dei grandi eventi a piazza Duomo, che proseguirà, poi, il 31 dicembre con la serata di Capodanno e si concluderà il 4 gennaio con il Teatro del Fuoco.

Sarà una serata all’insegna della musica dance (probabilmente con un tocco... natalizio): Gabry Ponte, lo ricordiamo, alla fine degli anni Novanta è stato membro degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo ed ha pubblicato il celebre singolo Blue (Da Ba Dee). Quindi ha scelto di intraprendere la strada da solista, ha fondato e tuttora dirige una casa discografica indipendente e da più di vent’anni, ormai, fa ballare tutta Italia, alternando anche collaborazioni di prestigio (tra gli altri, Zucchero, Jovanotti, Eros Ramazzotti, Elisa, Marracash, Amii Stewart).

Previsto, ovviamente, un dettagliato piano della viabilità. Viene istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, dalle 15 alle 2, e il divieto di transito dalle 18 alle 2 del 29 in queste strade: controviale sud di piazza Duomo, tra via Università e corso Cavour; via Università, tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; via Giacomo Venezian, tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; corso Cavour, tra le vie San Camillo e della Zecca, con interdizione della corsia riservata dello stesso corso Cavour in corrispondenza dell’incrocio con via Tommaso Cannizzaro; lo spazio destinato alla fermata degli autobus in corrispondenza del limite ovest di piazza Duomo; via Loggia dei Mercanti, tra via Colombo e corso Cavour; via Colombo, tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti; via Cesare Battisti, tra le vie della Zecca e Garibaldi; via Primo Settembre, tra le vie Cesare Battisti e Garibaldi.

Verranno posizionate delle barriere antisfondamento (con bus o altri mezzi delle società partecipate) in corso Cavour, all’altezza degli incroci con le vie della Zecca e piazzaq Antonello, e in via Cesare Battisti, in corrispondenza degli incroci con le vie della Zecca e Garibaldi. Previste della aree di sosta riservate ai pullman (con divieto per le auto private): in via Garibaldi, lato mare, tra via Primo Settembre e viale Boccetta; nel parcheggio del Cavalcavia; in via Orso Corbino (Zir), tra le vie Fermi e Bonsignore. Divieto di sosta e di transito in via Oratorio San Francesco, tra via XXIV Maggio e corso Cavour, per consentire la sosta solo ai ciclomotori e ai motocicli. Dovranno, infine, essere rimosse tutte le strutture che occupano il suolo nell’area pedonale di piazza Duomo (dehors, tavoli, sedie, ombrelloni, etc.).