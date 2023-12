Mario Venuti, al via da Milazzo il tour nei teatri

Dopo il successo della tournée estiva e l’uscita dei due brani «Napoli-Bahia» e «Segui i tuoi demoni», il cantautore Mario Venuti si prepara a festeggiare un doppio traguardo nei teatri e nei club italiani con il tour 60 + 40 100% Mario Venuti promosso da Barley Arts, che debutta oggi, 17 dicembre, a Milazzo (Messina) al Teatro Trifiletti.

«Non vado matto per i compleanni e gli anniversari ma stavolta non posso sottrarmi a due ricorrenze concomitanti: i miei 60 anni e 40 di carriera - afferma Mario Venuti - Li festeggerò insieme a voi con un tour nei teatri e nei club. Con il contributo di musicisti di grande versatilità rileggerò alcuni brani del mio repertorio (e non solo) puntando al nocciolo emozionale delle canzoni. Sarà un concerto più vicino al jazz che al pop rock, e ovviamente non mancherà una spruzzata di Brasile. It has to be a very cool night».

Accompagneranno Mario Venuti i musicisti Pierpaolo Latina al pianoforte, Giuseppe Tringali alla batteria e Vincenzo Virgillito al contrabbasso. Le note calde e coinvolgenti del jazz si fonderanno con la voce unica dell’artista, creando un’atmosfera intima e allo stesso tempo travolgente. Con la sua versatilità, Venuti proporrà concerti caratterizzati dalle calde sonorità jazz e con uno sguardo al suo amato Brasile e interpreterà i suoi brani più celebri, oltre a tante canzoni italiane, facendo rivivere emozioni e ricordi legati a brani intramontabili.

Oltre al tour, da martedì 19 dicembre in radio è disponibile in digitale «Paradiso», il nuovo brano del cantautore catanese. Online dallo stesso sul canale YouTube dell’artista il video del singolo firmato da Lino Costa.