Al via “Messina Music Contest”: in 15 si contendono lo scettro di Arianna Nicita

Tutto pronto per la seconda edizione del “Messina Music Contest”, la manifestazione canora organizzata dall’associazione “Crescendo incubatore”, presieduta da Luca Famà e attiva in città sin dal 2022 con l’allestimento, tra gli altri, degli UniMe Games, della Living library e del trekking esperienziale “In cima con ME”.

Dopo il successo dello scorso gennaio, con il trionfo di Arianna Nicita, venerdì 15 dicembre alle 21 sul palco del Palacultura si esibiranno 15 giovani talenti musicali locali (erano 12 nella prima edizione), selezionati tra le numerose candidature arrivate da cantanti solisti, band, strumentisti, ensemble musicali e cori. In palio una somma di 1.500 euro da investire nella crescita produttiva o promozionale dell’artista stesso: un premio da spendere a totale discrezione del vincitore, purché sia rendicontato e finalizzato, tra le varie opzioni, all’acquisto di strumenti o materiale musicale o all’incisione di un disco. Previsti anche riconoscimenti per la miglior interpretazione e la miglior padronanza tecnica.

A decretare il vincitore il voto della giuria, composta da esperti del settore come Michele Amoroso, Giusy Costa, Cettina Donato e Sasà Neri, cui si aggiungerà il parere del pubblico presente in sala che potrà esprimere la propria preferenza attraverso un apposito link disponibile a margine dell’evento sul sito internet di “Crescendo incubatore”.

La serata, curata e presentata dal direttore artistico Emanuele Collufio insieme ai “colleghi” dell’associazione Riccardo Guerrera, Annalaura Princiotto e Luca Famà, sarà una sorta di varietà a tutto tondo, durante il quale, oltre alle esibizioni dei vari concorrenti, saranno messi in scena sketch comici, coreografie e interventi musicali, oltre alla presenza di ospiti speciali.

I 15 partecipanti: Barbara Ceccio, Minia (Flaminia Agelao), Lorenzo Bertuccio, Mariaceleste Mondello, 4utoma (Elisabetta Gugliandolo), Giovanni Costantino, lostlex (Alessandra Ragonese), Long Island, Sofia D'Arrigo, Sambo (Santi Lembo), VIAMERCALLI, Heka (Maria Conticello), Giulia Tavilla, Fabrizio Vinci, Federica Martorana.