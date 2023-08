Messina, Massimo Ranieri inizierà il concerto cantando l’Ave Maria

Massimo Ranieri, questa sera, dal palco dell’Arena di Capo Peloro canterà l’Ave Maria su invito esplicito rivolto agli organizzatori dall'assessore ai grandi eventi Massimo Finocchiaro per “risarcire” il piccolo borgo marinaro che ha anticipato a ieri la festa patronale per dar spazio al suo spettacolo.

Un piccolo tributo che aveva chiesto il parroco don Mario Aiello che sarà presente in prima fila per ascoltare la canzone dedicata alla Madonna. Il cantante napoletano ha accolto subito l'invito dell'assessore ai grandi eventi e tra l'altro non sapeva dello spostamento deciso per evitare che alla ressa degli spettatori si sommasse quella dei fedeli che seguono la processione. Lo spettacolo di giochi pirotecnici effettuato proprio da Capo Peloro non poteva convivere con il concerto.

Il piccolo borgo marinaro di Torre Faro per i concerti e per far spazio all'isola pedonale e contenere l'enorme afflusso di visitatori e di ragazzi in queste settimane ha cambiato radicalmente le proprie abitudini. Si è dovuto adeguare a divieti e ordinanze. Ma la cosa che ha fatto più scalpore è stata proprio lo spostamento della festa patronale che ormai da anni si teneva nella terza domenica di agosto. Il parroco Don Mario Aiello è stato costretto ad anticipare la festa dedicata a Santa Maria della Lettera a ieri per dare spazio al big della musica italiana.

