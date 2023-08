A Messina un grande Massimo Ranieri con il suo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”

L’eterno scugnizzo dalla voce potente e il fare verace è approdato stasera all’Arena Capo Peloro col tour di “Tutti i sogni ancora in volo” (dall’ultimo album che dà il titolo anche al varietà in due puntate proposto nei mesi scorsi su Rai1) per “Messina. Città della musica e degli eventi”. Massimo Ranieri porta il sogno sul palco aprendo con un monologo sull’importanza di sognare, a qualsiasi età e in qualunque situazione. “Il mio sogno l’ho realizzato nel 1964, al primo ingresso sul palco” ha detto. Un sogno che continua ancora, con i successi di oggi, sostenuto da una verve che smentisce l’età. Un grazie sentito alla popolazione di Torre Farò, prima di eseguire in apertura “Vent’anni” e “Mia ragione”. Un avvio che ha dato inizio ad un viaggio fra note e parole, monologhi e canzoni, in cui l’artista ha alternato i suoi grandi successi – come “Se bruciasse la città”, “Mi troverai”, “Rose rosse” e “Perdere l’amore” - alle canzoni dell’ultimo album, firmate da cantautori come Pino Donaggio, Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi (c’è anche un inedito di Bruno Lauzi). In scaletta anche classici napoletani come “Resta cu’ mme” (Domenico Modugno), “Pigliate 'na pastiglia” (Renato Carosone) e “Luna rossa”. Ad accompagnarlo Seby Burgio (pianoforte), Giovanna Perna (tastiere e voce), Pierpaolo Ranieri (basso), Luca Troll (batteria), Arnaldo Vacca (percussioni). Completano la band Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre, Valentina Pinto (violino e voce), Max Filosi (fiati e sax) e Cristina Polegri (sax e voce). Ideato e scritto da Edoardo Falcone con Ranieri, lo spettacolo è organizzato da Puntoeacapo, Shake it, il Botteghino e GG Entertainement, in collaborazione con il Comune di Messina.