Daniele Silvestri strega Messina con la sua profondità, tra atmosfere e narrazioni diverse

Schietto e diretto, profondo per tematiche e contenuti dei brani, attraversati da arguti giochi di parole, Daniele Silvestri, alfiere della canzone d’autore contemporanea, è approdato questa sera all’Arena Capo Peloro con il tour “Estate X” per il cartellone del Comune “Messina. Città della Musica e degli Eventi”. Dopo la fortunata tournée invernale il cantautore romano sta portando in festival e rassegne di tutta Italia i brani di “Disco X”, suo decimo album, uscito a giugno per Epic e Sony Music. Supportato da un'eclettica band, Silvestri offre ancora una volta atmosfere e narrazioni diverse, ritrovando sia le amate chitarre elettriche che i brani più coinvolgenti con i ritmi serrati da grandi spazi. Focus su sentimenti e temi sociali e civili nei brani in scaletta, da quelli dell’ultimo lavoro, come l’apripista “Intro X” (con la voce fuori campo di Emanuela Fanelli) e il singolo di lancio “Tutta”, “Scrupoli” e “L’uomo nello specchio”, alle hit storiche, tra cui “Le cose in comune”, “L’uomo col megafono”, “La paranza, “Salirò” e “Amore mio”. Spazio anche ai pezzi più recenti, con “Quali alibi”, “Pochi giorni” e “Argentovivo” (Sanremo 2019). Accompagnano Gabriele Lazzarotti (basso), Daniele Fiaschi (chitarre), Duilio Galioto (tastiere e cori), Marco Santoro (fagotto, tromba e cori), Josè Ramon Caraballo (percussioni, tromba e cori), Piero Monterisi (batteria) e Gianluca Misiti (tastiere).