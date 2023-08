Messina, Fabio Concato si diverte a cantare in mezzo al pubblico del Giardino Corallo

Ironico, divertente ma a tratti anche velatamente polemico con chi, nonostante una straordinaria carriera, non lo tiene ancora in debita considerazione, Fabio Concato ha ripercorso con una scaletta di 17 brani tutto il meglio del suo vasto repertorio. Concerto aperto ieri sera al Giardino Corallo da due grandi successi come “O Bella bionda” e “Ti ricordi ancora”.



Autore elegante, Concato, nel suo stile inconfondibile, ha deliziato il pubblico elogiando più volte la sua band che lo sta accompagnando nel suo giro d'Italia: Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) Gabriele Palazzi (batteria) e Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere.



All'inizio del concerto Concato ha chiesto ai meno intonati di non cantare le sue canzoni ma poi non si è lasciato pregare e si è tuffato in mezzo al pubblico quando si è esibito nel pezzo che lo ha consacrato: Domenica Bestiale, uno degli evergreen della musica italiana...

Poi un finale in scioltezza con la dedica a Jose Feliciano e la raffica di successi: Guido piano, Fiore di Maggio, Sexy Mango e Rosalina. Concerto concluso con il brano “ Troppo vento” che si intonava benissimo al clima della serata.