Eros Ramazzotti a Taormina, festa in famiglia con... cinquemila "battiti infiniti"

Cinquemila “Battiti infiniti”, che tra sabato e domenica diventeranno 15mila. Eros Ramazzotti fa il pieno a Taormina, in un Teatro Antico che per tre sere si trasforma in una “terra promessa” per chi è arrivato a vedere la seconda delle tre tappe italiane del tour che ha fatto registrare 65 sold out sui 69 appuntamenti. Cinquemila “Battiti infiniti” che sono famiglia: come quella che c’è in prima fila per Eros, con i figli Aurora (insieme al compagno Goffredo Cerza) e il più piccolo Gabrio Tullio a festeggiare papà in una calda sera d’estate. E Ramazzotti fa Ramazzotti: gioca con le sue canzoni, lascia spazio ai suoi consueti assoli di chitarra e li alterna con i duetti con le coriste. Ne combina gli stili con una alternanza. E’ il suo stile: melodia e potenza sonora mischiate tra loro.

È la sua firma, la caratteristica che lo fa amare nel mondo perché c’è il riconoscibile marchio dell’italianità unito però all’anima sonora più “internazionale”. Poco meno di due ore di concerto – anche poche vista la discografia – realizzato con cura, con una produzione semplice che si addice alla storicità del luogo in cui Eros recita. A tratti più uno show che un concerto, con il cantautore romano che vive tra e con il pubblico. Oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali, nel concerto di Ramazzotti c’è Taormina e poi ci sono i brani dell’ultimo album omonimo che è l’ideale seguito di “Vita ce n’è” del 2018. Un album “Battito infinito” al quale hanno partecipato tra gli altri i siciliani Colapesce & Dimartino, Paolo Antonacci (figlio di Biagio), Bungaro e la stessa figlia Aurora. Con i nuovi brani ci sono i successi di una carriera straordinaria: Dove c’è musica, Un’emozione per sempre, Stella gemella, Se bastasse una canzone, Terra Promessa, Cose della vita, Più bella cosa. E c’è l’omaggio a Pino Daniele. Un manifesto della sua rinnovata identità artistica, dopo oltre 35 anni di carriera. Dove però l’arrivo è sempre l’inizio, con il denominatore comune delle emozioni.