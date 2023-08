A Taormina il “Battito Infinito” di Eros Ramazzotti

E’ la seconda delle tre tappe italiane (con Ferrara e Pula) di un tour che ha toccato tantissime città europee, registrando 65 sold out su 69 concerti. Tre imperdibili appuntamenti al Teatro Antico di Taormina (domani, sabato 5 e domenica 6 agosto) per Eros Ramazzotti e il suo Battito Infinito World Tour.

Oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali, il cantautore romano lancia il suo messaggio d’amore alla Sicilia. «È per me sempre un immenso piacere tornare a suonare in Sicilia – scrive Eros – soprattutto se è l’occasione per esibirmi in una location unica come quella del Teatro Antico di Taormina. Spero di portare un po’ di svago al pubblico di questa terra meravigliosa che sta vivendo un periodo difficile, ma soprattutto spero che le cose migliorino, io ce la metterò tutta per regalare attraverso la mia musica tre serate di spensieratezza e divertimento!».

“Battito infinito” è il tour che porta in giro i grandi successi di Ramazzotti e ovviamente i brani dell’ultimo album omonimo che è l’ideale seguito di “Vita ce n’è” del 2018. Un album “Battito infinito” al quale hanno contribuito, tra gli altri, Cheope (Alfredo Rapetti Mogol), sua figlia Aurora, i siciliani Colapesce & Dimartino, Paolo Antonacci (figlio di Biagio), Bungaro, Edwyn Robert. E poi c’è quel "Ogni volta che respiro", scritta per la parte musicale dal compianto Ennio Morricone, con un testo firmato da Mariella Nava.

Un manifesto della sua rinnovata identità artistica, dopo oltre 35 anni di carriera. Il filo conduttore dell’album è l’amore universale, articolato in tutte le sue forme. E per il suo ritorno in musica Eros ha scelto come detto di collaborare con autori di spicco del panorama musicale italiano e musicisti internazionali del calibro di Michael Landau alla chitarra e Keith Carlock, già batterista di Sting e James Taylor.

Con i nuovi brani ci saranno i successi di una carriera straordinaria: Dove c’è musica, Un’emozione per sempre, Stella gemella, Se bastasse una canzone, Musica è, Terra Promessa, Favola, Cose della vita, Più bella cosa.

Il tour – prodotto da Radiorama, storica struttura di Ramazzotti coordinata da Gaetano Puglisi, e organizzato da Vertigo (CTS Eventim) proseguiranno in giro per l’Europa l’8 agosto al Monte-Carlo Summer Festival di Monaco, il 10 agosto allo Starlite Festival di Marbella e infine il 14 agosto alla Arena di Pula.