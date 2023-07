Ultimo e Cesare Cremonini si incontrano a Salina: nasce il duetto più suggestivo dell’estate

Metti un incontro del tutto casuale al porto dell’isola di Salina. Metti che quell’incontro sia tra i due artisti più amati della musica italiana, in vacanza con i rispettivi amici. Metti che quei due artisti siano Cesare Cremonini e Ultimo e che decidano di andare a cena assieme. Ecco che alle Eolie nasce il duetto più suggestivo dell’estate: una versione chitarra e voce (anzi, voci) di Marmellata #25, uno dei più grandi successi di Cremonini. In questa estate piena di vip per le isole Eolie succede anche questo.

Qui Cesare Cremonini è con il musicista cosentino Salvatore Cauteruccio, con il quale è nata un’amicizia proprio alle Eolie