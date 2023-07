Dai 5 continenti a Messina per i Pinguini Tattici Nucleari: arrivano anche... dall'Australia

Gran Bretagna, Svizzera, Germania, Spagna, Malta, persino Russia e Canada. Ci saranno centinaia di spettatori internazionali al concerto di domani dei Pinguini Tattici Nucleari. Messina al centro del mondo, verrebbe da dire, e mai come in questo caso.

L’unico show da Bari in giù della band bergamasca ha fatto il tutto esaurito da 41mila spettatori in un “Franco Scoglio” che per la seconda volta in un mese si trasformerà in un catino musicale.

Trovare un posto libero negli alberghi o nei B&B della città è un’impresa per nababbi. Infatti, nel principale motore di ricerca di alloggi, nella notte fra domenica e lunedì risulta occupato il 96% delle strutture. Ne restano disponibili solo sette, ma ci vogliono non meno di 250 euro. Basterebbe questo dato per capire quale sia il reale valore di un evento come questo. Se poi ci aggiungiamo la preziosa analisi dei flussi delle provenienze degli spettatori ci si rende conto di quanto un concerto come questo, a fine luglio, possa essere uno straordinario veicolo di promozione territoriale.

Ovviamente il grosso delle presenze sarà di italiani e siciliani in particolare, ma spiccano gli arrivi di fan dei Pinguini Tattici Nucleari che hanno acquistato il biglietto davvero in tutti e cinque i continenti. Si tratterà di italiani che vivono all’estero e che tornano in vacanza nelle loro terre d’origine, o di turisti stranieri che hanno colto l’occasione di un tour nell’isola per sentire una delle band rivelazione degli ultimi anni? Difficile da dire, ma in ogni caso si tratta di un fenomeno interessante e, per così dire, da coltivare.

Spiccano i 25 arrivi dalla Gran Bretagna, i 12 dalla Svizzera, gli 8 dall’Olanda, i 5 dal Canada, e c’è persino chi ha comprato il biglietto per il Franco Scoglio in Australia, Guatemala e Ghana. Davvero i 5 continenti.

Chi farà meno strada sono gli spettatori della nostra provincia e sono stimati in poco più di 8000, cioè uno su 5. Poi è forte la presenza di palermitani (7000) e catanesi (4000). Quasi 2000 quelli che viaggeranno da Agrigento, che non è proprio dietro l’angolo.

Poi c’è l’altro lato dello Stretto. Solo dalla provincia di Reggio Calabria giungeranno oltre 3000 spettatori, un record, in linea con i numeri di Vasco Rossi.

Fino a ieri si erano accreditati oltre 300 fra bus e pulmini di varia grandezza che trasferiranno gli spettatori dalle zone più vicine a Messina. Ma altri si aggiungeranno in queste ultime 48 ore. Riducendo, ci si augura, l’invasione di auto che è il timore più grosso per tutti gli organizzatori.

Poi c’è il resto d’Italia, altro dato sorprendente e spinto, ovviamente, dal periodo vacanziero. 54 i fan da Bergamo che vogliono vedere i loro beniamini locali anche nella lontana Sicilia. 135 saranno i romani, 120 da Torino e ben 300 da Milano. Solo per restare alle grandi metropoli. Ma è tutto lo Stivale ad essere rappresentato e se volete, ad essere invitato alla notte dei Pinguini in riva allo Stretto. Una festa per 40mila persone che dovranno trovare una Messina pronta ad accoglierli rendendo indimenticabile una serata che per tutti sarà speciale.

Come arrivare allo stadio

La complessa macchina organizzativa del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari ricalca a grandi linee quelle messa in piedi e, oramai, rodata, per l’evento di Tiziano Ferro. Il modo più complesso per arrivare allo stadio è sicuramente con l’auto visto che le strade più vicine allo “Scoglio” saranno interdette. Solo chi ha acquistato il pass per uno dei parcheggi dello stadio avrà la possibilità di avvicinarsi ma dovrà fare un percorso particolare. Infatti l’uscita autostradale di San Filippo sarà chiusa per chi proviene da Palermo e riservata solo ai pullman accreditati. Per arrivare ai parcheggi occorrerà arrivare a Tremestieri, uscire e rientrare in autostrada ma in direzione Palermo e poi utilizzare l’uscita di San Filippo che sarà, in quella carreggiata, aperta per chi ha il pass.

Lungo la strada arginale di accesso al “Palasport S. Filippo” (via degli Agrumi) vigeranno: il divieto di sosta, su entrambi i lati, dalle 17 di oggi alle 3 di lunedì e il divieto di transito, dalle 8 di domani.

La bretella dello svincolo S. Filippo sarà chiusa al transito veicolare dalle 11 di domani all’altezza dell’intersezione con la via Celi. dalle 23.30 di domani, sarà vietato il transito veicolare nelle vie Taormina e Celi, nel tratto compreso tra viale Gazzi e la bretella di accesso allo svincolo autostradale S. Filippo; e in via La Pira (ex S.S. 114), nel tratto compreso tra via S. Lucia e la bretella di accesso allo svincolo autostradale S. Filippo, in direzione di marcia sud-nord.

L’Atm ha disposto un servizio di bus navetta per la tratta “Zir - bivio San Filippo”, proprio in occasione dell’evento con capolinea di partenza al Terminal “Zir” in via Taormina. La navetta sarà a disposizione dell’utenza ( costo 4 euro a/r) a partire dalle 10 di domani, con un potenziamento del servizio nelle fasce orarie 15- 21 e, dalle 23 alle 03, per permettere un rapido deflusso dalla zona stadio. Saranno anche aumentate le corse del tram, attive fino alle 3 del 31 luglio. Oltre alle navette dedicate, è sempre possibile usufruire della linea 1 shuttle. Per chi proviene invece dalla Calabria, proprio innanzi allo sbarco dei traghetti “Caronte&Tourist”, è collocata la fermata del tram e una biglietteria.