Messina pronta ad accogliere il Summer Festival. Le info organizzative

Punta Torre Faro venerdì 21 luglio sarà animata dalle voci di Aka 7even, Astol, Baby K e Effetto Domino. Sabato 22 luglio la festa nel villaggio e sul palco continuerà con le esibizioni di Cioffi, Federico Baroni, Niveo e l’attesissimo Tommaso Paradiso.

Coloro che nelle settimane precedenti si sono iscritti sul sito di RDS Summer Festival dovranno presentarsi al punto accredito allestito presso il chiosco RDS di Piazza Cairoli a partire da giovedì 20 luglio dalle 16 alle 22 per convertire il QR code ricevuto via mail e ottenere il braccialetto pass che permetterà di accedere al villaggio.

La mattina del 21 luglio dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle ore 16 alle 19 coloro che si sono registrati per la serata di venerdì e sabato potranno ancora recarsi al punto accredito alla rotonda di Granatari per convertire e ricevere i braccialetti. Così come la mattina del 22 luglio dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 19 coloro che si sono registrati per la serata di sabato potranno recarsi allo stesso punto accredito per convertire e ricevere i braccialetti.

Entrambi i giorni, l’apertura dei cancelli per i possessori del braccialetto è prevista a partire dalle 19 presso l’ingresso rinominato "REGISTRATI – FAST TRACK” di Punta Torre Faro.

La tappa siciliana è già sold-out ma in caso di posti ancora disponibili, dovuti ad accrediti non convertiti entro le 19, sarà possibile in serata accedere direttamente all’ingresso fino ad esaurimento posti.