Tiziano Ferro, dopo quasi 4 anni e una pandemia eccolo il cantante di Latina. L'attesa dei fan

Tre anni e una pandemia dopo, eccolo il ritorno di Tiziano Ferro. Messina lo accoglierà con un tutto esaurito che fa seguito a quelli che già si sono registrati un po’ in tutti i grandi stadi in cui si è esibito nel tour iniziato a Lignano Sabbiadoro e che attraverso le tappe di Milano, Firenze e Napoli è arrivato nel punto più sud del programma.

Un'attesa di quasi 4 anni per ascoltare il cantautore di Latina. Chi arriva da Vittoria, da Licata, chi ha dovuto varcare lo stretto per non perdersi il grande spettacolo targato Tiziano Ferro.