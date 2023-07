Concerto Tiziano Ferro, Costa e Manfredi: "Vedere il Franco Scoglio pieno fa sempre un certo effetto"

Siamo ormai agli sgoccioli, dopo oltre tre anni di attesa si può finalmente alzare il sipario per il concerto di Tiziano Ferro a Messina. Terminati in giornata gli ultimi tagliandi disponibili per la serata unica del "Franco Scoglio". Un concerto particolarmente atteso dopo lo stop per la pandemia, firmato “Musica da Bere S.r.l.” di Carmelo Costa, organizzatore insieme a Lello Manfredi: “Abbiamo ripreso dopo due anni e mezzo con un'altro grande spettacolo e battendo il record del precedente concerto di Ferro”, sono le parole di Costa, soddisfatto dopo l’impegno e la fatica per portare Tiziano Ferro in riva allo Stretto.

“È sempre una grande emozione, una gioia incredibile vedere lo stadio pieno con uno dei più grandi artisti italiani”, ha aggiunto Manfredi. "Dobbiamo ringraziare la macchina organizzativa con le Istituzioni che come sempre rispondono alla grande. E questa Amministrazione, con il sindaco Basile in testa, che sta dimostrando di credere ai grandi eventi all'indotto che generano in città. E ora siamo pronti per i Pinguini Tattici Nucleari (già sold out) quando, il prossimo 30 luglio, regaleremo un'altra splendida notte al pubblico messinese".