Via al countdown per il tour di Tiziano Ferro: ecco il palco. A Messina il 4 luglio

Una settimana al via del tour che porterà Tiziano Ferro in tutta Italia. E trapelano le prime indiscrezioni sullo spettacolo. Innanzitutto il palco. Se nel 2017 Tiziano Ferro stupì tutti con una cascata d’acqua che lo investì dal tetto del palco, con un effetto scenografico sorprendente, quest’anno saranno le immagini video che stupiranno pubblico ed addetti ai lavori: telecamere dappertutto ed un drone che dal backstage accompagnerà Tiziano sul palco, girando poi intorno alle fasi salienti dello show. Impressionanti i numeri dello spettacolo: 60 autotreni di attrezzature, tre gru, 800 persone impegnate alla realizzazione, 140 tonnellate di zavorre: il meglio del meglio delle professionalità italiane e siciliane per un altro pezzo di storia della musica in Sicilia.

Per la tappa di Messina - in programma il 4 luglio - sono oltre 30mila i biglietti venduti sinora – come ribadito dallo storico organizzatore siciliano Carmelo Costa – con un pubblico proveniente da tutta l’Italia meridionale, ma anche dal Centro Nord Italia, con una enorme ricaduta economica sulla città e i comuni limitrofi. Ancora disponibili circa 7 mila tagliandi. Il tour ormai prossimo (via il 7 giugno Lignano Sabbiadoro) segna il suo ritorno con l’ultimo album «Il mondo è nostro» («El Mundo es nuestro» nella versione per i Paesi di lingua spagnola), attualmente in testa alla programmazione di tutte le radio italiane con il nuovo singolo «Destinazione Mare», «…un inno alla vita nuova, una canzone che racconta le fasi di cambiamento che attraversiamo, ponendo la fiducia cieca nel futuro» e quella «duplicità fra testo crepuscolare e suoni di dance floor che è ciò che più mi appassiona in Destinazione Mare».

