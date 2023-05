Messina, il chitarrista di Vasco ora terziario francescano

Dalla “vita spericolata” a una nuova e inaspettata consapevolezza che gli ha permesso di ritrovare se stesso: una storia di rinascita particolarmente bella quella di Nando Bonini, storico chitarrista di Vasco Rossi, oggi terziario francescano. Ospite dei Padri Rogazionisti dell’Istituto antoniano di Cristo Re, ha voluto raccontarsi ai giovani messinesi lo scorso primo maggio, nel corso di uno dei concerti-testimonianza che tiene con la sua band in giro per l’Italia. Ancora prima di affiancare il Blasco nazionale (dal 1994, anno del celebre tour “Gli spari sopra”, al 2006) Bonini, compositore, autore e arrangiatore, aveva collaborato con nomi noti del panorama musicale come i Righeira, Edoardo Bennato, Alberto Fortis. Un’esistenza apparentemente appagante, segnata da successo, vanagloria e tante tentazioni. Il primo “segno” del cammino di conversione che poi avrebbe intrapreso arriva nel nel 1995 con la proposta di produzione di un musical sulla figura di san Francesco che gli permette di riprendere in mano la Parola di Dio, per ragioni legate alla sceneggiatura dello spettacolo. Nel 2001, durante una delle ultime tappe del tour con Vasco Rossi al San Paolo di Napoli, l’incontro con il volto della statua della Madonna di Pompei all’ingresso degli spogliatoi dello stadio che gli cambia la vita.

