"Viene Natale... Finalmente vicini" a Messina, è un successo bis

Gran finale di “Viene Natale…Finalmente vicini”, con la seconda serata in musica a Piazza Duomo, parte del cartellone festivo promosso dall’Amministrazione Comunale nell’ambito di “Messina. Città della Musica e degli Eventi”. Un progetto che nel titolo riprende il fil rouge con l’omonimo brano di Kaballà, Vincenzina Cirillo e Lello Analfino realizzato nel 2020 per la raccolta fondi a favore del progetto solidale “Sicilia per l’Italia”, a sostegno del personale sanitario in prima linea nella lotta al Covid. Una seconda tranche di spettacolo, con artisti siciliani di straordinario talento e profondità. Toccante la musica nata dalla penna dello stesso Kaballà (al secolo Pippo Rinaldi), capace di esplorare tutti i generi, dalla world music al pop al folk siciliano. Il cantautore caltagironese ha riproposto “Viene Natale” in apertura con Miele. Già in gara nella sezione “Nuove Proposte” di Sanremo 2016 con “Mentre ti parlo”, l’artista nissena ha poi proposto il suo repertorio intimista e raffinato. Musica popolare siciliana e sonorità world anche per l’ennese Mario Incudine, che nel 2018 ha collaborato con Biagio Antonacci per il brano “Mio fratello”. Contaminazioni sonore e performance estrose nelle esecuzioni dei catanesi Babil On Suite, che vantano un debutto prodotto da Lucio Dalla nel 2009. Musica e impegno per Picciotto, rapper e operatore sociale, che utilizza l’hip hop come strumento di apprendimento per i ragazzi delle periferie di Palermo. Ad accompagnarlo sul palco, la cantautrice Bruna e il producer e beatmaker Gheesa. Sempre da Palermo una voce di straordinaria potenza, capace di toccare ogni corda emotiva: Daria Biancardi, vincitrice dell’edizione 2021 di “All Togheter Now” e concorrente a “The Voice of Italy” (2014) nel Team di Piero Pelù. Anche questa seconda serata di “Viene Natale…Finalmente vicini” è stata condotta da Stefania Renda.

© Riproduzione riservata