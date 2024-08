Inizia il weekend più caldo dell'anno, oggi allerta arancione a Messina

Altro fine settimana di grande caldo quello che vivrà l’Italia. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, l’allerta di livello 3, il più elevato, riguarderà otto città domani e nove sabato.

«Bollino rosso» per due giorni consecutivi (oggi e domani), dunque, a Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma; a loro oggi, sabato 9 agosto, si aggiungerà Firenze. Allerta di livello 2 ("bollino arancione"), invece, in quattro città (Bolzano, Firenze, Genova e Napoli) e in undici sabato (Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo). Temperature sempre decisamente sopra le medie stagionali, in particolare le percepite, con picchi di 39 gradi domani a Latina e sabato a Firenze, ancora Latina e Napoli.