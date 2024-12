Laura Pausini Happy 2025: il 31 dicembre a Messina il concerto speciale di Capodanno

Messina si appresta a vivere un gran finale del 2024 con Laura Pausini e il suo speciale show di Capodanno “HAPPY 2025” in programma il 31 dicembre 2024 al Pala al PalaRescifina. L’appuntamento è l’ultima delle tre date previste in Sicilia, dopo i due sold out di Messina del 28 e 29 dicembre a sole poche ore dall’annuncio dei live. La regione, che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente, ha accolto con grandissima partecipazione ed entusiasmato il ritorno dell’artista italiana più premiata del mondo. E Laura ha voluto omaggiare la Sicilia scegliendo proprio Messina come ultimo step di una memorabile tournée, la sua decima mondiale che celebra i 30 anni di una carriera senza eguali.

Il WORLD TOUR WINTER 2024, ultima leg della tournée organizzata e prodotta da Friends&Partners al debutto il 4 novembre all’O2 Shepherd's Bush Empire di Londra, sta incendiando i palcoscenici d’Italia, ma anche di Francia, Spagna, Svizzera, Germania e delle altre tappe estere con uno show che incorona Laura Pausini come l’artista femminile più performante del nostro paese a livello mondiale.

Dopo aver preso il via con una speciale maratona live di 24 ore, tra New York, Madrid e Milano e aver girato i palazzetti e le arene più importanti di tutto il mondo nel corso di tre leg di successo con una pioggia di sold out di oltre 500.000 spettatori tra le città d’Europa, Sud America e Stati Uniti, l’artista romagnola tornerà a fine dicembre in Italia per chiudere il sipario con lo special show di Capodanno a Messina.

In concerto Laura Pasini si esibisce alternando le hit più famose ad alcuni dei brani del suo ultimo album, Anime Parallele, tra cui il singolo CIAO/CHAO, pubblicato a settembre, scritto fra gli altri con Sam Smith e prodotto da Fraser T. Smith e Paolo Carta. Suddiviso in tre blocchi, lo spettacolo ripercorre infatti presente, futuro e passato del suo repertorio, arricchito da alcuni inediti come Ti porterai lontano, brano scritto da Levante e All’amore nostro, firmato da Aiello.

Oltre alle quasi tre ore di uno show straordinario con una grande produzione di respiro internazionale, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con il pubblico di Messina, Laura ha scelto di regalare uno show arricchito da un medley esclusivo, per celebrare l’inizio del 2025.

Laura Pausini condividerà il palco del PalaRescifina con Nico Arezzo, giovane artista di origine ragusana fresco di pubblicazione del suo primo album di inediti “Non c’è mare” e selezionato grazie all’iniziativa "IL MIO PALCO: IL TUO PALCO", con la quale Laura ha dato l’opportunità a otto giovani promesse della musica italiana di esibirsi come opening dei suoi concerti in Italia durante il WORLD TOUR WINTER 2024. Sarà lui a scaldare il pubblico delle tre date di Messina arricchendo della sinergia tra generazioni diverse di artisti un grande evento di musica dal vivo che si preannuncia imperdibile. I biglietti sono disponibili su Ticketone.