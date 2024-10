Ecco il cartellone del Teatro Mandanici: da Francesca Chillemi a Ezio Greggio

Il teatro, da sempre, riveste un ruolo fondamentale nella crescita culturale e sociale di un territorio, fungendo da catalizzatore di conoscenza, riflessione e dialogo. Attraverso le sue rappresentazioni, infatti, il teatro offre uno spazio di espressione artistica che permette di esplorare temi universali come l’amore, la giustizia, la sofferenza e la speranza, creando un ponte tra passato e presente. Le storie messe in scena contribuiscono sempre a preservare le tradizioni locali e a stimolare il senso di identità collettiva, rafforzando il legame tra le persone e il loro ambiente culturale. In più, dal punto di vista sociale, il teatro promuove ‘'inclusione e la coesione comunitaria, favorendo la partecipazione attiva e il confronto di idee.

Gli spettacoli infatti, oltre a divertire ed appassionare, stimolado il dibattito pubblico e sensibilizzano il pubblico su temi rilevanti, come la giustizia sociale o la diversità culturale. Inoltre, il teatro funge da piattaforma per lo sviluppo di competenze personali, come la comunicazione, la creatività e il pensiero critico, specialmente tra i giovani, che possono beneficiare di esperienze formative sia come spettatori che come attori. Non di secondo piano, poi, il fatto che il teatro ha un impatto positivo sull'economia locale, attirando turismo culturale e creando opportunità di lavoro per artisti, tecnici e operatori del settore. In sintesi, il teatro è un motore di crescita per il tessuto sociale e culturale, stimolando la riflessione, la partecipazione e l'evoluzione di una comunità.

Proprio su queste linee è al nastro di partenza la rassegna teatrale 2024-2025 del Teatro Mandanici che si presenta con un cartellone di tutto rispetto grazie anche alla collaborazione fornita dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, da Eventi Olimpo e da HM Managemente.

È il direttore artistico dott. Fabio Portaro, a spiegare il senso di questa stagione teatrale: «Con l’imminente apertura della stagione teatrale al Teatro Mandanici, la città di Barcellona, con questa iniziativa, può tornare al centro dell’attenzione di numerosi appassionati del genere teatrale che, sovente, non hanno fatto mancare il loro valido e consistente apporto. Il contenitore allestito per la stagione 2024-2025 si compone di ben 9 appuntamenti di spettacolo, tutti di livello nazionale ed in qualche caso anche internazionale. Per rendere più appetibile l’interesse generale, l’HM Management in collaborazione con la Eventi Olimpo hanno selezionato vari lavori teatrali, spaziando dalla commedia brillante al musical, dal balletto di flamenco al genere comico per finire al teatro impegnato. Vari sono i personaggi piuttosto noti che ne fanno parte: l’apertura del cartellone, prevista per domenica 17 novembre vede protagonista l’acclamato attore catanese Pippo Pattavina che si esibisce nel “Ratto delle Sabine” per proseguire il 5 dicembre con l’autorevole presenza di Francesco Pannofino, un beniamino del pubblico italiano, nella commedia brillante “Chi é io?”. Il 2025 si apre con il terzo appuntamento della stagione, sabato 1 febbraio, quando sul palco del Mandanici si presenta l’attore Maurizio Casagrande che propone una sua piece teatrale, molto divertente, dal titolo “Il viaggio del papà”. Ancora risate e divertimento per lo spettacolo della bravissima Valentina Persia nel suo monologo comico “Ma che te ridi?” fissato il 21 febbraio, per proseguire, il 25 febbraio, con lo spettacolo “Il giocattolaio” nel quale la protagonista è Francesca Chillemi, vera padrona di casa, molto apprezzata dal pubblico locale.

Marzo prevede ben 3 spettacoli con una alternanza di genere che parte dall’impegnato lavoro teatrale “Storia di una capinera” con Enrico Guarneri e Nadia De Luca, collaudatissima coppia capace di convincere anche i palati più raffinati, programmato per il 13 marzo. Tre giorni dopo, il 16 marzo, ospitiamo uno spettacolo di valore internazionale con l’esibizione della stella di flamenco, lo spagnolo Sergio Bernal, che affascinerà il pubblico barcellonese, assieme alla Dance Company, con “A night with Sergio Bernal”, affascinante proposta ispirata alla cultura gitana, per poi assistere, il 29 marzo, all’attesa esibizione sul palco messinese del comico Ezio Greggio, show-man molto amato dagli italiani, che propone “Una vita sullo schermo”. Per chiudere in bellezza il programma del Mandanici, sabato 24 maggio prevede uno spettacolo musicale per grandi e piccini ovvero “La Bella e la Bestia”. Una stagione riteniamo di altissimo livello che ci auguriamo possa divertire parecchio il nostro pubblico che siamo certi non farà mancare il proprio apprezzamento per la qualità proposta in questa edizione, assicurando in modo corposo la presenza nell’accogliente spazio di Barcellona Pozzo di Gotto».