Canonico, maestro dei colori. La mostra a Messina

Nel mondo dell'arte, vi sono maestri che sanno catturare l'essenza della vita attraverso pennellate e colori vibranti. Uno di questi talenti straordinari è Felice Canonico, pittore messinese autodidatta, figura che ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama artistico contemporaneo. Con uno stile distintivo e una sensibilità unica, Canonico ha saputo infatti sempre trasformare la tela in un mezzo di espressione potente e coinvolgente. Fin da subito ha dimostrato un talento innato per l'arte. La sua passione per i colori e la forma lo ha spinto a studiare giorno dopo giorno tecniche e accostamenti cromatici e a viaggiare in tutto il mondo per ampliare le sue prospettive artistiche. Durante il suo percorso ha assimilato influenze diverse, creando uno stile che fonde tradizione e innovazione in una sinfonia visiva.

La firma distintiva di Canonico risiede nell'uso audace del colore e nella sua capacità di catturare l'atmosfera emotiva di ogni scena. Le sue opere trasmettono una sensazione di movimento e vitalità, con pennellate che, danzando sulla tela, creano una sorta di coreografia visiva. Ogni opera è un viaggio attraverso mondi di luci e ombre, con una maestria tecnica che sfida la percezione e suscita emozioni profonde.

Tra le opere più celebri di Canonico spiccano dipinti che catturano la bellezza senza tempo della natura in tutta la sua gloria. Le tonalità ardenti di rosso e arancione creano un contrasto stupefacente con i verdi lussureggianti, creando una composizione che irradia vita e energia. In altre opere si vive un'immersione nell'atmosfera frenetica di una metropoli moderna, in cui Canonico usa abilmente la luce e l'ombra per creare una profondità che sembra trascendere la tela stessa.

Oltre alle sue straordinarie opere d'arte, Canonico ha influenzato generazioni di artisti con la sua filosofia pittorica e il suo approccio innovativo. Le sue lezioni sull'importanza di catturare l'essenza dell'oggetto e la maestria nell'uso del colore continuano infatti a ispirare giovani talenti in tutto il mondo.Felice Canonico rimarrà per questo, per sempre, una figura iconica nell'ambito dell'arte contemporanea. Le sue opere continuano a incantare e ispirare, offrendo una finestra sulla sua visione unica del mondo. Attraverso la sua maestria tecnica e la profondità emotiva delle sue opere, Canonico, è convinzione comune, ha conquistato un posto indelebile nel cuore degli amanti dell'arte di tutto il mondo.Del resto canonico, messinese di nascita trasferitosi poi a Milano, nel corso della vita ha collaborato nella città dello Stretto nei maggiori cantieri al fianco di importanti architetti quali De Cola, Pantano e Calandra per poi frequentare nella capitale lombarda importanti gallerie dove si è fatto meglio conoscere ed apprezzare.

Grazie proprio alla suo trasferimento in Lombardia viene a contatto con maestri dell'arte italiana quali Fontana, Burri, Vedova ed espone le sue creazioni in diverse capitali estere.

Oggi, in occasione dell'appena celebrato secolo dalla nascita, con una selezione di 30 opere create dal 1945 al 1993 che abbracciano l'intera carriera artistica di Canonico, le varie tecniche pittoriche utilizzate e un percorso espositivo che merita di essere ammirato, la galleria d'arte "Vega, attraverso il suo titolare Marcello Sciacca, vuol offrire un ricordo dell'artista esponendo le sue opere selezionate nei locali di via XXIV Maggio 133.