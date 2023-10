Seacily, la nautica siciliana sbarca a Capo d'Orlando

Oltre diecimila visitatori nelle precedenti edizioni e più di cento tra espositori e sponsor provenienti da tutta la Sicilia. Incontri, workshop, eventi con un argomento principale al centro: il mare. Il Seacily - Salone nautico di Sicilia – torna, dal 19 al 22 ottobre, per la sua sesta edizione, con una prima grande novità: dopo cinque anni di permanenza al Marina di Villa Igiea a Palermo, si sposta a Capo d’Orlando. Una scelta non casuale. Il Marina di Capo d’Orlando, complice anche la vicinanza con le Isole Eolie, negli ultimi anni è infatti diventato uno dei più importanti centri nautici dell’isola, grazie ad un intervento di rivalutazione dell’area che ha dato largo spazio agli armatori privati e alle società di charter. Diverse maestranze raggiungono ogni giorno il Marina per interventi sulle imbarcazioni, assicurando un flusso di tecnici altamente specializzati.

Inoltre, la presenza di ristoranti, negozi e brand di lusso del settore nautico ha trasformato il Marina in un polo turistico visitatissimo nel periodo estivo.

L’organizzazione della sesta edizione del Seacily, kermesse ideata nel 2013 da Assonautica Palermo, è quest’anno affidata a un nuovo player della nautica siciliana, la Rete Nautica del Mediterraneo.

«Il Seacily – commenta Andrea Ciulla, presidente di Assonautica Palermo – rappresenta un format ormai collaudato grazie al quale, nella nostra regione, è possibile unire l’esposizione delle migliori eccellenze della nautica con giornate di approfondimenti, convegni e dibattiti sui temi delle reti di impresa e dei distretti, nonché su quelli del turismo nautico, della portualità e del rispetto dell’ambiente. Quest’anno, grazie all’accordo siglato tra Assonautica Palermo, ente promosso dalla Camera di Commercio di Palermo-Enna, e la Rete Nautica del Mediterraneo, quale espressione del sistema dei Distretti Produttivi riconosciuti dall’Assessorato regionale delle Attività produttive, è stato possibile ulteriormente rafforzare la sinergia tra la manifestazione e le realtà produttive».

Sulla nuova sede del Seacily commenta: «È una scelta che testimonia il rafforzamento del sistema Assonautica, grazie all'importante sinergia con la Camera di Commercio di Messina e con l’Assonautica Messina. L’Economia del mare in Sicilia rappresenta un importantissimo comparto ed è in costante crescita. Si parla di un moltiplicatore di valore aggiunto pari ad 1,8, superiore rispetto alla media nazionale e che colloca la Sicilia al quinto posto tra le altre regioni d’Italia. In altri termini, per ogni euro prodotto dal comparto si genera un valore aggiunto pari quasi al doppio».

«Come Assonautica di Messina – afferma Santi Ilacqua, presidente di Assonautica Messina – abbiamo aderito all’iniziativa congiunta di Assonautica Palermo e di Rete Nautica del Mediterraneo, della quale fanno parte anche molte aziende del nostro territorio, affinché il Seacily potesse confermarsi quale importante appuntamento di promozione della nautica da diporto. Il sistema Assonautica ha, infatti, come suo scopo principale lo sviluppo dell'economia del mare e la nostra associazione, in particolare, è impegnata nella valorizzazione di un territorio con enormi potenzialità ma che soffre di una ingiustificata mancanza di infrastrutture per il diporto, anche a causa della decadenza inarrestabile di cui soffre Portorosa. In questo contesto il Marina di Capo d’Orlando rappresenta un esempio di come dalla realizzazione di una struttura moderna ed efficiente si possano sviluppare una serie di attività virtuose anche per l’economia».