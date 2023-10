Messina, a novembre il Master di II livello in Istituzioni Parlamentari e Assembleari

Il prossimo novembre prenderà avvio la prima edizione del Master di II livello in Istituzioni Parlamentari e Assembleari, organizzato dal Centro Studi in Diritto parlamentare e delle Assemblee elettive dell’Università di Messina e cofinanziato dalla Camera dei deputati. Il Master è finalizzato a fornire la preparazione necessaria per sostenere i concorsi per funzionari parlamentari e assembleari e per formare tutte le figure professionali che operano negli organi assembleari pubblici.

La preparazione fornita dal Master consente di ricoprire anche ruoli di alto livello negli altri settori della P.A. e di svolgere le attività di giornalista parlamentare e di consulente legislativo.

Le lezioni saranno tenute, in presenza e da remoto, da funzionari parlamentari, esperti e docenti universitari; verranno approfondite le discipline giuridiche, storico-politiche ed economiche. Gli studenti svolgeranno attività di stage, esercitazioni e simulazioni; al termine del corso, i primi 12 partecipanti classificati nella graduatoria finale conseguiranno una borsa di studio pari all’intero importo versato.

Le iscrizioni scadono il 31 ottobre 2023: per tutte le altre informazioni è possibile consultare il bando sul sito www.unime.it o inviare una mail a [email protected].