“Du.To.”, 58 anni di storia. Una grande azienda nata dall’idea di quattro colleghi amici

Esistono aziende che non sono solo luoghi di lavoro, diventano casa, famiglia, luoghi di incontro tra persone che insieme lavorano da anni, o che sono da poco arrivate, per portare avanti un sogno che ogni giorno diventa realtà trasformandosi e migliorando sempre più.

Esistono aziende che sono ormai punti di riferimento per l’utenza, per chi ha solo belle storie da raccontare parlando di esperienze pregresse e per chi, invece, su quell’azienda ha deciso di farne un punto di rappresentanza sul territorio.

Tutto questo, nella nostra città, è la ditta artigiana “Du.To srl”, attività di carrozzeria e verniciatura auto, che quest’anno festeggia mezzo secolo di attività anche se alle spalle porta l’esperienza ancora più indietro negli anni dei suoi fondatori.

La ditta “Du.To” nasce nel 1983 come autocarrozzeria “Du.To. snc” con le idee, nei suoi fondatori, davvero ben chiare: realizzare nella città dello Stretto un’autocarrozzeria e verniciatura non solo di primo ordine ma anche sicura, vale a dire un vero punto di riferimento per quanti avessero continuato a decidere di affidare alla sapienti mani di questi artigiani la propria autovettura ma anche il proprio mezzo di lavoro o l’adorata due ruote.

Fondata dall’idea di quattro amici, ancor prima che soci (Santi Duca, Felice Giorgianni, Enrico Canto e Salvatore Tomasello), rispettivamente uniti dalla passione per il proprio lavoro che coltivavano fin da giovanissimi, la società, di comune accordo, prende il nome proprio dalle iniziali del cognome di due di loro ovvero Santi Duca e Salvatore Tomasello. Tutti, convinti delle proprie capacità e consapevoli di scommettere sul proprio futuro e degli enormi sacrifici che avrebbero affrontato, decisero di chiudere le rispettive attività, nate nell’aprile del 1965, per aprirne una nuova con la voglia di crescere ed affermarsi senza mai rinunciare a dei punti fermi della loro esistenza: amicizia, passione e onestà. Qualità, queste, che pagano e vengono apprezzate dalla clientela che, in poco tempo, cresce in maniera smisurata al punto da “costringere” i soci ad abbandonare la piccola bottega di appena 60 mq e acquistare un capannone di 1.200 mq assumendo tanti nuovi dipendenti. Una vittoria, dunque, non solo personale ma anche per l’intera città che, proprio grazie a “Du.To.” riesce a far crescere e affermare nella propria terra tantissimi giovani.

Oggi dei soci fondatori è rimasto solo Felice Giorgianni che, con l’aiuto dei figli e degli eredi del socio amico Enrico Canto, è riuscito, grazie alla pluriennale presenza sul mercato, a sapersi rinnovare e a produrre servizi con tecnologie sempre più all’avanguardia, facendo della “Du.To.” un’attività di primo ordine che adesso opera con la collaborazione di 20 dipendenti su una superficie di 1.800 mq.

Dal 2010, inoltre, all’attività di autocarrozzeria è stata affiancata anche quella di meccanica, così da poter offrire ai clienti un servizio sempre più completo.

Henry Ford diceva che “il segreto di una vita piena e di successo sta tutto nello scoprire ciò che si è destinati a fare e quindi a farlo” e, in questo, i fondatori dell’autocarrozzeria “Du.To.” ci sono riusciti benissimo divenendo un punto di riferimento non solo per Messina ma anche per l’intera provincia. Una ditta seria e qualificata divenuta negli anni anche impresa di fiducia di numerosissime società assicurative che, nelle capacità della “Du.To”, credono e scommettono con loro ogni giorno per offrire servizi completi all’insegna della serietà e della tecnologia.