Industria Felix premia le aziende virtuose: alla SES l'Alta Onorificenza di Bilancio

Un omaggio alle aziende virtuose, con i conti in ordine e un'attenzione riconoscibile al capitale finanziario, ma anche e soprattutto a quello umano. E' il Premio" Industria Felix – L’Italia che compete", un riconoscimento all'economia "reale" conferito da Industria Felix Magazine alle aziende italiane i cui bilanci rispondono ad alcuni criteri oggettivi, definiti nell'ambito di una inchiesta giornalistica originale condotta dal trimestrale supplemento del Sole 24Ore, diretto da Michele Montemurro. Il 29 giugno prossimo ad Acaya, in provincia di Lecce, si terrà il 52. evento di conferimento del premio, riservato in questo caso alle aziende con sede legale in Puglia, Basilicata, Molise, Calabria e Sicilia. Tra queste ultime, anche Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia, che sarà presente con il presidente Lino Morgante e il vicepresidente Giuseppe Ilacqua per ritirare l’Alta Onorificenza di Bilancio con la motivazione "Migliore media impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Messina" conferita dal Comitato Scientifico coordinato a livello nazionale dal prof. Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli.

L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Confindustria Puglia, Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università di Foggia, Università del Salento, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus Innovation, M&L Consulting Group.

"E' un riconoscimento che ci rende particolarmente orgogliosi - commenta il presidente Morgante - per l'autorevolezza dei soggetti organizzatori e per i criteri di assegnazione, fondati su elementi oggettivi che certificano l'impegno imprenditoriale volto a tenere i bilanci in ordine. Ciò, in particolare nell'impresa editoriale, è un requisito essenziale sul quale si basa l'offerta di servizi informativi di qualità".

I criteri di assegnazione del premio

L'azienda, network leader tra Sicilia e Calabria con le testate cartacee Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, i rispettivi siti web, le tv RTP e TGS, le radio RGS e Antenna dello Stretto, il mensile Gattopardo, è stata scelta dal Comitato Scientifico di Industria Felix sulla base dei dati di bilancio 2021, partendo da un algoritmo vincolante sviluppato dall’inchiesta giornalistica che ha selezionato complessivamente circa 700mila società di capitali con sede legale in Italia e ha individuato solo imprese che nelle rispettive categorie hanno registrato tra i migliori Mol (margine operativo lordo), con un utile, un Roe (return on equity: indice di redditività sul patrimonio netto) positivo, un rapporto oneri finanziari/mol inferiore al 50%, un delta addetti pari o crescente rispetto all’anno precedente e un Cerved Group Score di solvibilità o sicurezza finanziaria (parametri vincolanti), che è una valutazione sintetica del merito creditizio delle imprese italiane realizzata da Cerved, ottenuto attraverso una suite di modelli statistici che consentono di stimare per ogni impresa una probabilità di insolvenza.

L'evento di Acaya e il focus sulle imprese

Nel 2022 sono stati già organizzati otto eventi di premiazione, con 2000 partecipanti, 679 imprese premiate e 700.000 bilanci analizzati. Al 52. evento in programma giovedì 29 alle 17,30 ad Acaya, coordinato dalla caposervizio del Tg1 Maria Soave, il direttore Montemurro presenterà l'inchiesta sui bilanci delle società di capitali con sede legale nelle regioni coinvolte e Cerved ne presenterà in anteprima le prospettive di crescita, rischio e sostenibilità con il focus di Dino COVINO, Credit Collection Sales Director di Cerved Group. Parteciperanno Marco Gabbiani, Senior manager dell'Investment banking di Banca Mediolanum, Giovanni Palasciano, Partner Ria Grant Thornton, Valerio Locatelli, Co-founder di M&L Consulting Group, Giovanni Riefoli, Fondatore e amministratore di Plus Innovation. Interverranno durante la premiazione per l’Università di Foggia, la delegata rettorale al Placement e ordinaria di Zootecnia speciale Mariangela Caroprese; per Banca Mediolanum i private banker Piero Laterza e Giuseppe Corvo e il family banker Giuseppe Caruso; i componenti del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi e Francesco Lenoci; il partner di M&L Consulting Group Alessandro Matti; il segretario e il vicepresidente dell’Associazione culturale Industria Felix Pasquale La Pesa e Vito Clemente. Concluderà i lavori il prof. Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell'Università Luiss Guido Carli e portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix.

Montemurro: fotografia dell'economia reale

"Industria Felix - spiega il direttore Montemurro - è una inchiesta giornalistica che almeno una volta l'anno cerca di dare una fotografia dell'economia reale e non percepita. Si parla di numeri veri, dei bilanci delle società che competono e che favoriscono il progresso e il benessere. Nel nostro algoritmo inoltre c'è un aspetto che fuoriesce dal conto economico ma è vincolante: è il parametro del delta addetti, che deve essere pari o crescente rispetto all'anno precedente, perchè non riteniamo etico premiare aziende che sacrificano la forza lavoro". "Durante l'evento di Acaya -- annuncia - presenteremo in anteprima lo studio sulla sostenibilità delle imprese delle regioni interessate e il focus di Cerved sulle prospettive di crescita rischio e sostenibilità. Premieremo le aziende con sede legale nelle regioni interessate risultate performanti a livello gestionale rispetto al conto economico, affidabili finanziariamente rispetto al Cerved Group Score e talvolta sostenibili. In tal senso, è nostro intento sensibilizzare le aziende rispetto all'Agenda 2030 Onu per la sostenibilità. Il 52. evento Industria Felix - aggiunge - completa il tour delle regioni, mentre l'11 dicembre a Milano si terrà con un format diverso l'edizione nazionale, a Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari, sede della Borsa Italiana, dove le aziende potranno interagire maggiormente tra di loro, anche grazie a occasioni di business matching in un'apposita fiera digitale".

Le aziende di Calabria e Sicilia premiate ad Acaya

Saranno premiate ad Acaya 86 aziende, di cui 32 con sede legale tra Sicilia e Calabria: Altilia (CS), Beautyprof (RC), Biemme Finestre (RC), EdilMar (CS), Europa Sud (VV), Gerardo Sacco (KR), Giacinto Callipo (VV), Gli artigiani del Riposo (CS), LP Group ( RC), Main Solution (CZ), Miarrelli Healt (KR), Pirossigeno (Cs), Società Trasporti Internazionali (CZ), Società italiana costruzioni macchine agricole (CZ), Sider 2012 (Cz), Tutto Calabria (CZ), Anastasi (CT), Bionap (CT), Bruno (CT), Cicli lombardo (TP), Dolfin (CT), Fiasconaro (PA), Fratelli Arena (EN), Gestione Servizi Portuali e Industriali (SR), IREM (SR), LR Flavours e Fragrances Industries (CT), Metal Ferrosi (CT), Roma Costruzioni (CL), Società Editrice Sud (ME), Sider Sipe (CT), Società Italiana Sterilizzazioni (RG), Vetroresina Engineering (SR).

Il Premio per le "eccellenze"

Il "Premio Industria Felix – L’Italia che compete", organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza fondato e diretto dal giornalista Michele Montemurro e edito da Centro Studi Industria Felix s.r.l. in supplemento a Il Sole 24 Ore, è riservato alle imprese competitive a livello gestionale, affidabili a livello finanziario e talvolta sostenibili rispetto ad un incontrovertibile algoritmo di bilancio. Il Premio rappresenta "il riconoscimento più grato all’inventiva, allo zelo e alla determinazione di chiunque abbia messo a disposizione la propria capacità di “costruire” un’attività capace di dar frutti copiosi e redditizi (tale il significato dell’aggettivo “felix”) in termini di benessere sociale e di progresso economico". I suoi scopi: esaltare il ruolo delle imprese, accorciare le distanze tra aziende e territorio, favorire il dibattito su economia e finanza, certificare la capacità competitiva.

L'inchiesta giornalistica sui bilanci

Il Premio si sviluppa attraverso una maxi inchiesta realizzata in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved Group S.p.A. su circa 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia e si articola per tutte le regioni italiane per categorie, settori e dimensioni d’impresa. "Indirizzare gli occhi verso la bellezza delle imprese - sottolinea la presentazione del premio - significa avere una visione nitida dei loro bilanci, di quanto possano essere performanti in base alle migliori performance gestionali". Distinguere l’economia reale da quella percepita è tecnicamente la “mission” di "Industria Felix – L’Italia che compete", un premio per le aziende, che nasce sulla base di dati oggettivi da un’inchiesta condotta inizialmente nel 2015 in Puglia su 2.500 bilanci e che con il contributo dell'agenzia di valutazioni commerciali Cerved, in particolare del Centro Studi, è passata nel 2018 ad analizzare circa 73mila bilanci dell’anno 2016 (gli ultimi disponibili nel complesso) di società di capitali, fondamentalmente di piccole e medie imprese e grandi imprese, con sede legale in Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e Puglia. Industria Felix e Cerved sono tra i primi in Italia ad effettuare questo tipo di lavoro.