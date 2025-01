Porto di Messina, un’occasione da 65 milioni di euro

Si apre una possibilità rilevante anche per il porto di Messina. Il ministero dell’Ambiente, infatti, ha deciso di riaprire i termini del Bando “Green Ports”, che era stato emanato nell’agosto 2021 dall’allora ministero della Transizione ecologica e che originariamente coinvolgeva soltanto le nove Autorità di sistema portuale del Centro-Nord Italia. Un Bando che si è rivelato poco produttivo, se non del tutto fallimentare, visto che il 30% delle risorse non sono state utilizzate e il ministero è dovuto correre ai ripari, riaprendo per 30 giorni i termini per la presentazione delle relative domande. L’iniziativa riguarda la quota (225 milioni di euro su 270 complessivi) riservata alle Autorità di sistema portuale per «interventi di riduzione delle emissioni di Co2 e degli altri inquinanti connessi alla combustione di fossili legati alle attività portuali e di approvvigionamento da fonti rinnovabili nelle aree portuali di competenza degli Enti».

Dei 225 milioni, ne sono stati ritenuti aggiudicabili circa 170, mentre un’altra decina è tornata a disposizione «in forza dei decreti di revoca dei finanziamenti per rinuncia alle agevolazioni da parte di alcune Autorità di sistema». A questo punto, dunque, sono rimaste risorse finanziarie disponibili «pari a 65.052.071,49 euro (28,9% del totale)». Da qui la scelta di riaprire i termini e la possibilità anche per l’Autorità di sistema portuale dello Stretto di giocarsi le proprie “chance” per intercettare parte di questi 65 milioni di euro a disposizione. Il Bando prevede «un’unica graduatoria», che non tiene conto del principio di ripartizione precedente e «l’assegnazione delle risorse alle proposte progettuali che avranno ottenuto il punteggio maggiore da parte della Commissione e che, pur giudicate ammissibili da parte di quest’ultima, non sono risultate finanziabili per la saturazione delle risorse di spettanza di ogni singola Adsp».