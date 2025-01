Messina si conferma porto dei record: trend in grande ascesa per il crocerismo

I numeri lasciano, come sempre, poco adito alle interpretazioni. Il porto di Messina è uno dei principali riferimenti dell’industria del turismo galleggiante e le sue azioni sono in crescita. 671.477. Ecco quanti sono stati i croceristi arrivati a Messina. I dati sono quelli definitivi per tutto il 2024 e confermano un trend consolidato. Si è registrato il 27,6% in più di arrivi rispetto al 2023 che a sua volta era stato un anno record con lo storico superamento della soglia del mezzo milione di presenze.

Sono numeri, sempre quelli inconfutabili, che lanciano definitivamente il porto dello Stretto nell'olimpo del crocerismo non solo italiano ma europeo. Fra qualche settimana saranno resi noti i dati di settore con la consueta graduatoria dei porti più “frequentati” dagli amanti delle crociere. Messina parte dal settimo posto dello scorso anno, in Italia, e dal primo ingresso storico nella top 20 europea. Le cifre lusinghiere raggiunte nel 2024 dovrebbero far migliorare il posizionamento, fermo restando che l’intero settore è in crescita. E a proposito di graduatorie il porto dello Stretto è già al vertice della classifica per numero di passeggeri in transito, grazie al costante traffico fra Sicilia e Calabria.