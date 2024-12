Cresce in Sicilia la richiesta di mutui: in provincia di Messina importo medio richiesto di 112.642 euro

Secondo l’osservatorio congiunto Facile.it – Mutui.it, nei primi dieci mesi dell’anno l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Messina è stato pari a 112.642 euro, il terzo valore più alto rilevato in Sicilia.

Allargando l’analisi a tutta la Sicilia emerge che, nel periodo analizzato, la richiesta di finanziamenti è aumentata dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tornano a crescere anche l’importo medio richiesto, arrivato a 115.190 euro (+6%) e il peso percentuale delle richieste di surroga, passate dal 17% del 2023 al 24% del 2024.

Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Sicilia da gennaio a ottobre 2024 emergono delle differenze a livello locale: Palermo è la provincia siciliana con l’importo medio più alto (122.624 euro), seguita da Catania (117.229 euro) e Messina (112.642 euro). Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano le province di Trapani (110.234 euro), Siracusa (109.923 euro), Ragusa (109.802 euro) e Agrigento (102.589 euro). Chiudono la graduatoria regionale le province di Enna (100.913 euro) e Caltanissetta (95.811 euro).