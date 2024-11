Giovani e lavoro a Messina, imprenditoria e innovazione. Alla Camera di commercio l’evento Sni, Servizio nuove imprese

Aprire un’azienda, oggi è più semplice. Per aiutare aspiranti imprenditori e imprenditrici in questo percorso, c’è la piattaforma nazionale “Sni, Servizio nuove imprese”, creata da Unioncamere insieme alle Camere di commercio e mirata all’orientamento e al supporto per l’avvio di nuovi business. A Messina, è attiva da poco più di un anno e i risultati sono stati presentati questa mattina al Palazzo camerale, nell’ambito dell’incontro “Giovani e lavoro: imprenditoria e innovazione”.

In circa 70 si sono rivolti allo Sportello Sni dell’Ente camerale per richiedere informazioni e assistenza sulle proprie idee imprenditoriali, tra le quali, principalmente, l’apertura di camping e di bed & breakfast, di servizi di ristorazione e di attività nell’ambito del commercio elettronico.

«Lo Sportello offre un supporto concreto a chiunque abbia intenzione di aprire un’azienda – afferma la segretaria generale della Camera di commercio, Paola Sabella – fornendo informazioni per un’analisi di prefattibilità dell’idea imprenditoriale che si desidera sviluppare. Annualmente, circa 300mila persone in Italia decidono di avviare un’attività imprenditoriale e accogliere, così, le sfide del futuro. Giovani e non, accomunati dalla volontà di raggiungere i propri obiettivi di business. Ma, in molti rinunciano ancora oggi, a causa di dubbi su normative, strumenti, soluzioni e metodi. Per questo è importante poter contare su un servizio specializzato, che l’Ente camerale mette a disposizione di aspiranti e neo-imprenditori». Lo Sportello offre, inoltre, consulenza personalizzata di orientamento e informazioni per svolgere attività autonoma, sia d’impresa che professionale; indicazioni e accompagnamento alla costituzione di start up innovative o allo sviluppo di un nuovo progetto innovativo.