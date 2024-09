Trasporti marittimi con le Isole Eolie, Confesercenti chiede alla Regione un tavolo di confronto urgente su criticità e problematiche

Il presidente della Confesercenti Sicilia, Alberto Paella, e la referente dell'associazione per le Isole Eolie, Dominga Monte, hanno chiesto al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, all'assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò, al dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Fulvio Bellomo, al dirigente Serv. 1, Dorotea Piazza, al responsabile unico del Procedimento, Lucio Cipolla, e al direttore generale della Liberty Lines, Nunzio Formica, l'organizzazione di un tavolo tecnico con le istituzioni tutte per affrontare le problematiche che da tempo ormai gravano sui collegamenti marittimi Eoliani e quindi sulla vita economica-sociale del territorio.

L'associazione ha rappresentato nella nota che "le avverse condizioni meteo degli ultimi giorni hanno rallentato i collegamenti con le Isole Eolie determinando enormi disagi non soltanto ai turisti ma anche ai cittadini e agli operatori del comparto turistico, causando ingenti danni economici. Organizzando in modo più flessibile i sevizi di collegamento, grazie alla possibilità di prevedere con largo anticipo le condizioni meteo, si potrebbe garantire il prolungamento della stagione turistica, evitando al tempo stesso la diffusione di inutili allarmismi, così come avvenuto lo scorso fine settimana, con conseguente abbandono delle isole da parte di turisti e abitanti prima dell'effettivo peggioramento delle condizioni metereologiche. A tutto ciò si aggiunge il gravoso aumento delle tariffe a danno dei cittadini e dei turisti. Si discute spesso di destagionalizzazione del turismo: una migliore programmazione nel settore dei trasporti marittimi potrebbe rappresentare un inizio di questo percorso evolutivo, attenuando il problema dell'isolamento socio-economico. L'estensione degli orari estivi fino al 31 ottobre, permetterebbe ad esempio di rispondere alle richieste dei turisti e degli operatori del settore migliorando la vita quotidiana dell'isolano".