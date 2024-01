A S. Stefano di Camastra 100mila euro per la rigenerazione urbana: e la città della ceramica sorride

Buone notizie dall’approvazione della finanziaria regionale per la Città delle ceramiche, alla quale sono stati assegnati 100mila euro per interventi di rigenerazione urbana. La somma finanziata, che ben presto sarà programmabile e spendibile con l'approvazione dei documenti contabili di bilancio annuale, sarà utilizzata per attività di manutenzione e rigenerazione urbana funzionali a migliorare e riqualificare spazi ed aree pubbliche. Ma la parte più corposa verrà destinata al potenziamento dell’illuminazione esterna del sito in cui sorge il Santuario “Santa Croce Scala Coeli Letto Santo”, luogo del cuore per tutti gli stefanesi, per i tanti fedeli dell’intero hinterland e per la numerosa comunità stefanese di Easton e Milwaukee, sempre vicina specie nel periodo della festa che ricorre annualmente nella seconda domenica di agosto.

Tale cospicuo finanziamento è il risultato di un significativo impegno da parte dell’on. Bernardette Grasso, con grande soddisfazione dell’amministrazione comunale di Francesco Re, del parroco della parrocchia San Nicolò di Bari don Calogero Calanni e di tutti i componenti dell’associazione “I volontari del Letto Santo”. Si darà così parziale ma non esaustiva soluzione alla necessità di apportare ulteriori migliorie alla già splendida realtà del Santuario più amato della zona, restaurato e pienamente fruibile al culto dallo scorso settembre dopo lavori durati più di 2 anni.

«L’onorevole Grasso – dichiara con palese compiacimento il sindaco Francesco Re – si è fatta interprete risolutrice di un'istanza forte e sentita proveniente da tutta la comunità stefanese che da generazioni nutre rispetto profondo ed immensa devozione al culto della Croce ed al Santuario del Letto Santo che ne è luogo simbolo».