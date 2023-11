Messina, la lunga estate e gli acquisti sul web: il commercio locale entra in crisi

Il primo grande momento arriverà tra qualche settimana. L’occasione sarà il Black Friday, la giornata speciale degli acquisti a prezzi scontati che può protrarsi anche per il resto del mese.

Sarà il primo assaggio prima degli sconti ufficiali di fine stagione che, come al solito, partiranno nei primi giorni di gennaio.

Il Black Friday si prospetta un’occasione d’oro per i consumatori a caccia di buoni affari e per i commercianti rimasti con gli scaffali pieni di merce invernale. I mutamenti climatici hanno posticipato il momento del cambio dell’armadio.

Il risultato è il crollo delle vendite, con le temperature quasi estive nessuno acquista cappotti e maglioni. Questo non fa che peggiorare la crisi che preme il settore abbigliamento anche a Messina dove i negozi devono fare i conti con la concorrenza delle multinazionali della moda e degli acquisti on line.

Da tempo, anche a livello nazionale, si è fatta avanti l’ipotesi di posticipare il momento dei saldi di fine stagione per cercare di recuperare qualcosa nelle vendite. Sull’argomento le associazioni dei commercianti hanno visioni diverse.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina