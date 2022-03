Messina, 700mila euro per riqualificare il "Palatracuzzi"

Il Comune di Messina risulta tra i soggetti beneficiari di un finanziamento pari a circa 700mila euro con un punteggio di 42,75. È quanto stabilito con decreto del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 marzo scorso, relativamente alla graduatoria definitiva dei progetti presentati nell’ambito del bando Sport e Periferie 2020.

Il progetto finanziato riguarda il palazzetto dello sport “Palatracuzzi”, i cui lavori prevedono il rifacimento della copertura dell’impianto, il completamento della messa a norma delle tribune e l’installazione del nuovo quadro elettrico generale. “Un importante finanziamento che servirà – ha commentato il Commissario Straordinario Leonardo Santoro – a potenziare l’offerta infrastrutturale sportiva della Città con l’obiettivo di contribuire ad un miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione del tessuto sociale attraverso lo sport, quale elemento capace di migliorare la vita delle persone e di una comunità in termini di benessere, salute e progresso”.

I soggetti assegnatari del finanziamento – si legge nel provvedimento – saranno contattati per aggiornamenti ed ulteriori indicazioni, in merito alla procedura in particolare per quanto riguarda gli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione della convenzione prevista dal bando, nella quale saranno definiti termini e modalità di realizzazione del progetto presentato e di successiva erogazione del finanziamento.

