Messina, finiscono i soldi della Family Card: nuove richieste da giovedì

Stop temporaneo per la seconda fase della Family card il boom di richieste registrate nelle prime 24 ore ha costretto il dipartimento Politiche sociali a una sospensione di 48 ore della piattaforma nella quale vengono registrate le richieste.

Da giovedì prossimo alle 10 chi ancora non avesse ricevuto i voucher spesa potrà farlo sempre attraverso lo stesso metodo e avrà tempo fino all’11 gennaio per iscriversi alla misura a sostegno delle famiglie in difficoltà economica."Il sistema è stato bloccato temporaneamente - sostiene l’assessore Alessandra Calafiore - solo perché era, in proiezione, in via di esaurimento una delle fonti di finanziamento utilizzate per la family card.ma ne abbiamo altre a disposizione e sono già state attivate stamattina. tutti coloro che faranno richiesta a partire da giovedì riceveranno la card senza problemi”.

© Riproduzione riservata