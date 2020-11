Crociere in arrivo a Messina, vietato scendere dalle navi per le escursioni

Vietato scendere per le escursioni dalla nave. È arrivata ieri mattina alle 7 al porto di Messina la Smeralda della Costa, una delle poche compagnie a non aver interrotto la navigazione. Ma sono entrate in vigore le nuove regole: i passeggeri non possono più scendere a terra per le escursioni.

Paradossalmente però possono sbarcare per la conclusione del viaggio e possono salire a bordo pur se provenienti anche da altre città. Il decreto in vigore consente, infatti, di spostarsi tra un comune all’altro se si dimostra di dover raggiungere servizi che non sono stati totalmente sospesi, come le crociere appunto.

I crocieristi, con le nuove regole, non possono girare per la città. La “bolla”, quella che doveva perservare dal contagio, non va più bene. Non basta. Niente pullman, niente escursioni in provincia né passeggiate a piedi per la città scortati da guide “Covid free”, già sottoposte a tampone. Le navi in pratica diventano degli enormi villaggi turistici galleggianti e basta. Le città si vedono solo dalla cabina e solo i porti.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE