Messina, ticket per la sosta e contributi per l'affitto: dal Comune due aiuti ai commercianti

Al settore commercio messinese non è bastato aver rialzato le saracinesche per dire di essere uscito dalla crisi economica da coronavirus. Per questo prosegue il cammino di sostegno che i rappresentanti di categoria hanno studiato con l'amministrazione comunale per sollevare l'intero settore.

Due le nuove misure in cantiere. Il Comune sosterrà il costo della sosta a pagamento per i negozi del centro città e dei biglietti dei mezzi pubblici per tutti gli altri che hanno dovuto chiedere battenti in periodo di lockdown. Ma c'è un'altra misura molto attesa che sembra alle porte: lo sconto sugli affitti delle botteghe.

