Atm di Messina, il 2 luglio la prova per i 70 posti di autista

Si avvicina il momento della verità per i candidati ai 70 posti di autista dell'Atm di Messina. L'appuntamento per i 140 in lizza è per il 2 luglio e uno su due ce la farà.

Ad attenderli un test psico-attitudinale con il quale verrà creata una graduatoria che porterà i prescelti a firmare un contratto di apprendistato di tre anni.

Sono tutti under 30, e nonostante la tipologia d'accordo possa lasciare intendere che si tratti di un accordo di formazione, saranno conducenti a pieno titolo e rappresenteranno una boccata d'ossigeno per tutto il settore gommato dell'azienda.

L'articolo nell'edizione di Messina della Gazzetta del Sud in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE