Il corteo dei Re Magi per le vie del centro di Messina

Come in molte città d’Italia anche a Messina, in occasione della festa dell’Epifania, torna “La Cavalcata dei Magi” con il corteo dei tre Re a cavallo e i pastori, paggi, palafrenieri e zampognari che partirà da piazza Unione europea, alle 11,30, seguendo le vie Consolato del Mare, Garibaldi, largo San Giacomo, San Giacomo, piazza Duomo, dove è prevista la tappa, alle 12,15, al rintocco dell’Ave Maria. Si continua poi in piazza Immacolata di Marmo con l’omaggio al Presepe della Galleria Inps, formato dalle statue della Curia e dagli allestimenti degli studenti del liceo Seguenza, con il gruppo della Natività posto per l’occasione fuori del cancello della Galleria, a cui i Magi portano i doni e, in conclusione, la benedizione dell’Epifania con un momento di raccoglimento e preghiera. L’Amministrazione comunale promuove l’iniziativa, curata dalle associazioni “Tercio Viejo” di Sicilia, “Gruppo Rievocazione Storica” di Mili S. Pietro e “Cocchieri e Groom di Messina”, in collaborazione con padre Roberto Romeo, rettore della Basilica Cattedrale, nell'ambito del calendario delle manifestazioni natalizie del Comune di Messina. La prima edizione di questo evento risale agli anni ’80, quando i Re Magi sbarcavano alla Batteria Masotto e proseguivano in corteo lungo le vie della città.

Riproposta dall’Amministrazione De Luca, nel gennaio del 2020, l’iniziativa è stata poi sospesa a causa della pandemia, per ritornare rinnovata quest’anno al fine di celebrare la solennità dell’Epifania e dell’arrivo dall’Oriente a Betlemme dei Magi, i tre personaggi leggendari Melchiorre (semitico), Gaspare (camitico), Baldassarre (giapetico). I sapienti di diverse stirpi, che il Vangelo di San Matteo ci mostra guidati nella Giudea da una astro, una stella che illumina il prodigio, il Dio fattosi bambino, al quale i Magi portano in dono l’oro (per la sua regalità), incenso (per la sua divinità) e mirra ( per la sua umanità).