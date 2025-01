Il messinese Davide Riccardo protagonista al Gala internazionale di danza Les Étoiles

Ennesima dimostrazione del suo enorme talento. All’Auditorium Parco della Musica di Roma, si è tenuto il Gala internazionale di danza Les Étoiles, con tantissime stelle tra cui il messinese doc, Davide Riccardo, unico membro italiano del New York ballet. Di talento ne ha da vendere, e già si vedeva quando ancora acerbo Davide ballava a Messina. Con gli anni ha acquistato esperienza ed oggi è tra i ballerini più quotati al mondo. Chi lo ha visto a New York lo sa bene, ma in terra italiana ha un altro fascino. Spettacolo splendido con Dimitry Smilevsky, superbi Mira Nadon e Simone Repele. Lo spettacolo si ispira al “Terzo Paradiso” di Pistoletto. Nella seconda parte dello spettacolo, Davide Riccardo ha eseguito un assolo e un duo con la sua partner di sempre. Si è distinto per bellezza ed eleganza.

La storia di Davide inizia proprio a Messina quando da bambino a soli 5 anni, guardando la serie tv “Paso adelante”, ripeteva i passi dei ballerini destando l'attenzione amorevole della zia, mentre mamma Rosita ha premuto il tasto start della formazione. Nel periodo messinese le sue maestre sono Emma Prioli e Mimma Cubeta. A 13 anni arriva il trasferimento nella capitale e il giovane, allora adolescente, dopo un’audizione alla scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, viene ammesso al IV corso ed è l’allievo più giovane. Davide Riccardo è entrato a far parte della School of American Ballet, la scuola ufficiale del NYCB, come studente a tempo pieno nell'autunno del 2015. Nell'agosto 2018 è diventato apprendista della Compagnia e si è unito al NYCB come membro del corpo di ballo nel gennaio 2019. Nell'ottobre 2023 Riccardo è stato promosso a solista.