“Moda Sotto l’Albero”, un successo nel Salone Borsa della Camera di Commercio di Messina

Nel corso della serata, il presidente della C.L.A.A.I di Messina Luigi Spignolo insieme al presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina ha consegnato i diplomi di merito a Maurizio La Malfa titolare della Lem imprenditore della stampa, Domenico Di Natale installazione impianti, all’imprenditore edile Domenico Ferraro e ad Antonino Munafò termo idraulica. Blandina ha sottolineato l’impegno del presidente Spignolo nei confronti della categoria degli artigiani a Messina, comparto che per storia e tradizione è da sempre una voce importante dell’economia locale.

Grande successo al Salone Borsa della Camera di Commercio di Messina per “Moda Sotto l’Albero” la sfilata di moda/spettacolo organizzata dalla CLAAI di Messina nel corso della quale sono stati premiati alcuni artigiani ed imprenditori messinesi che si sono distinti nel corso della loro attività. All’evento, al quale ha compartecipato il Comune di Messina, sono intervenuti il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore comunale ai grandi eventi Massimo Finocchiaro che hanno sottolineato il valore della manifestazione che premia le eccellenze cittadine ed offre un palcoscenico di valore a qualificate realtà del settore.

All’evento ha partecipato anche la segretaria generale della Camera di Commercio di Messina Paola Sabella auspicando che iniziative come Moda Sotto l’Albero siano sempre più presenti in città. Nel corso dello spettacolo hanno sfilato in passerella con un’immagine delle collezioni autunno inverno 2025 alcune aziende messinesi. Ospiti della serata sono state le cantanti Alessia Di Bella e Annalaura Princiotto. La serata è stata condotta dalle giornaliste Patrizia Casale e Marika Micalizzi.

Moda Sotto l’Albero è un evento “tradizionale” del Natale a Messina, la prima edizione si tenne nel 1996. L’evento è promosso della Claai di Messina presieduta dal presidente Luigi Spignolo e dal direttore Natale Capone con il desiderio di offrire un’importante iniziativa di aggregazione alla città durante le feste natalizie. Vi hanno preso parte negli anni personaggi famosi come l’attore Lorenzo Crespi, la cantante Cecilia Gayle e la soubrette Carmen Russo. Suggestiva la scenografia dell’evento 2024, organizzato da E- Motion, con tanta suggestiva atmosfera natalizia che ha impreziosito l’elegantissimo Salone Borsa gentilmente concesso dalla Camera di Commercio di Messina.