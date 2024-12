L’arte dà le «Istruzioni per l’uso». Inaugurata a Messina la mostra di Marisa Casaburi

E’ stata inaugurata ieri, nei locali dell’associazione culturale Spazioquattro - incontri d’arte la mostra «ISTRUZIONI PER L’USO-avventure, sogni, incantamenti» di Marisa Casaburi, a cura e con presentazione critica di Mariateresa Zagone.

La mostra nasce dalla volontà di raccontare, proprio a Messina e con un progetto articolato, l’amore per il fantastico di un’artista e dei suoi incantamenti. Marisa Casaburi, infatti, crea atmosfere colorate e leggere che costituiscono l’ossatura grammaticale e sintattica di un mondo fiabesco che si dipana sulle pagine dei libri, sulle tele, nelle carte e cartapeste che diventano luoghi perfetti per sciogliere le briglia della realtà. Cuore dell’esposizione, da cui tutto origina, sono sei libriccini d’artista in formato poco meno che A5 che, come indica il titolo stesso della mostra, sono una sorta di libretti d’istruzioni con i quali imparare a maneggiare la macchina complessa della vita. Libri da cui fuoriescono i personaggi e gli oggetti che riempiono lo spazio circostante, esplosioni di inquieta fantasia, che sono la prova, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la parola e l’immagine concorrono ad un unico viaggio.