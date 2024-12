Il giornalista messinese Minoliti presenta "Puskàs, il campione dei due mondi"

Il giornalista Claudio Minoliti, ex vicedirettore del Tg4 e caporedattore di Tgcom, è tornato nella sua città d'origine Messina (alla libreria Bonanzinga) per presentare il libro "Puskas, il campione dei due mondi", dedicato al talento ungherese, straordinario in campo e con uno storia da brividi fuori: tra guerra, esilio e rifugio in Liguria. "Stiamo parlando di uno dei più grandi campioni della storia del calcio. Un campione protagonista di due squadre leggendarie, come la grande Ungheria e il Real Madrid, e parliamo anche di un campione e di un uomo che ha avuto una vita anche difficile, dovuta alla alla squalifica per essere rimasto passivo in patria dopo l'invasione dei carri armati sovietici a Budapest. Quello che ho provato a fare è stato il racconto di questi due anni in cui Puskás non ha potuto letteralmente giocare, perchè era sotto squalifica. E sono stati anni difficili, complicati. Complicati nel senso autentico del termine. Anni che ha vissuto, per altro, in gran parte in Italia: tra Bordighera, dove ha vissuto a lungo, a Milano e anche a Signa, dove ha fatto un’amichevole incredibile per un giocatore che, a quell’epoca lì, era certamente il più forte giocatore del mondo".

Una storia, quella dell'asso indimenticato, che intreccia sport, politica e storia: "Puskás è stato considerato dall’Ungheria, nel periodo successivo al suo esilio e fino a quando non ha fatto rientro in patria, ma parliamo già degli anni ’90 dopo la caduta del muro, comunque negli anni successivi alla sua fuga dall’Ungheria, non solo un traditore ma anche un disertore a tutti gli effetti perché Puskás, che giocava nella Honved di Budapest, la squadra emanazione dell’esercito ungherese e aveva il grado di colonnello. Puskás, per anni, ebbe il timore che potesse essere letteralmente arrestato". Un episodio che spiega bene questa dinamica: "In una semifinale di Coppa campioni che il Real Madrid giocò vicino alla Germania Est, lui quella partita non la disputò, adducendo un infortunio che in realtà non c’era, perché aveva il timore di poter essere a rapito e arrestato dagli agenti".