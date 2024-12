Torna "Nebrodi Tour": su RTP alle 13 il viaggio passa da Naso e dalla "Grotta del diavolo"

Torna “Nebrodi Tour”, il viaggio sul territorio dei Nebrodi proposto da RTP. Il programma, ideato e condotto dal nostro Antonio Puglisi, per la seconda puntata, ci porterà alla scoperta della “Città di Naso”. Un piccolo borgo, a strapiombo sul mare, che trasuda di storia e cultura. Ma non solo. Scopriremo uno straordinario percorso trekking che porta alla “Grotta del diavolo” ma anche la sentita fede nei confronti del santo patrono, San Cono. Racconteremo la sua storia, i suoi miracoli e visiteremo la meravigliosa cripta e la grotta dove il monaco è stato rinvenuto senza vita. Vi faremo conoscere il convento dei frati minori osservanti e vi mostreremo i panorami mozzafiato che soltanto Naso riesce ad offrire. Non mancherà lo spazio dedicato all’eno gastronomia con una ricetta caratterizzata dai prodotti del territorio. Appuntamento oggi alle 13.00 su RTP ed, in replica, alle 16.20 e domani alle 13 per la seconda puntata di “Nebrodi Tour”.