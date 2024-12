Al Messina Film Festival un incontro sul femminicidio nell’opera lirica

La scrittrice Franca Olivo Fusco , nel suo intervento, ha passato in rassegna una serie di episodi di femminicidio, anche in opere meno note, evidenziando come il suo libro sia il frutto di un importante lavoro di ricerca durato oltre un anno, con la trattazione di ben 55 opere liriche e la citazione di altre 45 a vario titolo.

Maria Andaloro ha poi parlato agli studenti delle varie forme di violenza, sottolineando l’importanza di questo incontro, con la presenza di varie generazioni che si confrontano attraverso un dialogo variegato.

Leti Dafne, cantante che coniuga lirica e rap, ha spiegato come è nata la sua idea, della potenza di questo nuovo linguaggio e di come l’opera sia moderna e attuale. “Avendo padronanza della lirica e avendo anche amore per il rap, ho pensato di fondere questi due stili, mettendo insieme le due cose e realizzando una via di mezzo che arriva ai più giovani, ma non solo. Oltretutto uno dei temi che io tratto è proprio la violenza sulle donne e la disparità di genere”, ha dichiarato Leti Dafne.

Al termine dell’evento, Maria Andaloro, ha ricordato le 5 donne vittime di femminicidio a Messina negli ultimi 10 anni e ha dichiarato: “Insieme dobbiamo contrastare la violenza, intercettando i sintomi di quando qualcosa non va bene. Dobbiamo impegnarci insieme in questa battaglia per contrastare la violenza di genere”.