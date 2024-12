Lunfardo e tango, i gemelli diversi nel libro della prof messinese Mariagrazia Panagia

Una lingua che non è una lingua, un dialetto che non è un dialetto. E una danza che non è solo una danza. Sono il «lunfardo» e il tango, gemelli diversi con la stessa data di nascita, la seconda metà dell’Ottocento, la stessa culla, l’Argentina che, sotto una formidabile ondata migratoria dall’Europa e dall’Italia, in pochi anni cambiava volto.

Lunfardo e tango condividono la stessa storia di «migrazioni, linguaggi e musica»: ce lo racconta con passione il libro, appena uscito per Pungitopo, della professoressa messinese Mariagrazia Panagia. Un libro che è una costola della sua tesi di dottorato, discussa nel 2022 all’Università di Granada, ma è soprattutto sintesi d’una vita di ricerche che corre parallela a una vita di passione per il tango e la sua cultura, di cui Panagia, che insegna lingua e letteratura spagnola a Messina, ma ha studiato e insegnato in Spagna e Gran Bretagna, è antica sostenitrice e protagonista.