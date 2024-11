Mistero, arte e passione... a Taormina prendono forma nel libro di Fabrizio Virtuani

Un intreccio di mistero, arte e passione prende vita nella splendida cornice siciliana di Taormina. Il moto segreto delle stelle, romanzo d’esordio di Fabrizio Virtuani, ci trasporta in un mondo in cui i crimini d’arte si intrecciano con le profondità dell’animo umano, dando vita a un “giallo d’arte” unico e avvolgente.

La storia

Protagonista della vicenda è Alessandro Greco, investigatore con vent’anni di esperienza in casi di furti e traffico illecito di opere d’arte. Coinvolto in una serie di eventi drammatici, tra cui un tentato colpo a una mostra di tesori greco-romani, un successivo furto e i brutali omicidi di due giovani donne, Greco si trova a navigare tra le ombre e i segreti di una città che sembra celare più di quanto mostri. Al suo fianco, Michele Leonardi, chimico e restauratore tormentato dal proprio passato, e un cast di personaggi vividi e appassionati: Sarina, l’arguta cuoca che con i suoi proverbi e la sua saggezza popolare offre intuizioni preziose, ed Elena, sensuale farmacista coinvolta tanto nelle indagini quanto in una storia d’amore che lascia il lettore sospeso tra emozione e curiosità.