Quel «Mare avvelenato» che bagnò Messina. Un romanzo di Elena Magnani

Un romanzo, «Mare avvelenato», titolo che cita i celebri versi quasimodiani: «Il terremoto ribolle/da due giorni, è dicembre d’uragani/ e mare avvelenato», riportati in esergo dalla Magnani, che sfida l’indicibilità di quella immane tragedia, con la quale si sono misurati altri scrittori, per lo più messinesi, perché le storie si pensano tra di loro: Mario Falcone con «L’alba nera» (Fazi, 2008), Nadia Terranova con «Trema la notte» (Einaudi, 2022), Marosella Di Francia e Daniela Mastrocinque con «La donna che visse nelle città di mare» (Giunti, 2023). E «Mare avvelenato», come scrive l’autrice, nasce dalla suggestione dei racconti dei suoi nonni messinesi Anna Luisa Greco e Santi Todaro, racconti di fatti reali e di personaggi veramente esistiti che danno forza ad altri realistici ma di finzione.

La scena incipitaria si apre sul sogno-incubo del giovane Tomaso Mazzeo, uno «spirito tintu», malvagio, capace di «fascinare» e «far marcire» chiunque incontri, come gli ha predetto la levatrice che lo ha fatto nascere, perché ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. E un destino di morte sembra incombere sulla famiglia Mazzeo: il padre e lo zio uccisi per motivi oscuri; la piccola Rosetta, la sorellina, vinta dalla malattia. Ma Tomaso, “Maso” per tutti, è l’immagine stessa della resistenza e così gli basta incontrare per strada due occhi neri penetranti e meravigliarsi ogni mattina per la bellezza di Messina per far svanire i pensieri “tinti”.

Per guadagnarsi la vita e provvedere alla madre e al fratellino, Tomaso si divide tra il lavoro al porto e quello di capraio, ma prima la famiglia Mazzeo viveva in una bella casa con cibo e vestiti e tanti agi, tutto concesso dagli affari del nonno, non sempre leciti. Ma poi in pochi anni il patrimonio viene perduto insieme all’onore e al rispetto, da quando «il padre e lo zio scelgono di diventare onesti», e per di più pagando con la vita. Tomaso invece, bello, audace e forte, «sente di possedere talento per quegli affari che si facevano di notte, lontano dalla legalità», e così non sempre decide di essere colpevole di onestà, cerando piuttosto con espedienti di assicurare protezione alla famiglia e sognando un futuro di ritrovato benessere. Brilla di una luce speciale Tomaso, benché costretto in abiti miseri, la sua è la forza del coraggio e anche della vendetta e del riscatto sociale. L’incontro casuale con la bella Petra accende ancora di più la parte buona del suo complesso carattere in lotta costante con quella “malvagia”.