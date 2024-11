Messina, al Vittorio Emanuele "Le Intellettuali". Pambieri: "Un Molière meno noto, ma dai grandi contenuti"

Stasera debutta al Teatro Vittorio Emanuele lo spettacolo “Le Intellettuali” di Molière, in scena fino a domenica. La commedia, diretta da Giovanni Anfuso e prodotta da E.a.r. Teatro di Messina e T.d.c. Teatro della Città, apre anche la stagione di Prosa. Si profila uno spettacolo interessante sia per l’eccezionalità della messa in scena che per gli interpreti. Nei ruoli principali Giuseppe Pambieri, Giorgio Lupano e Micol Pambieri, che abbiamo intervistato. Autorevole la presenza del maestro Pambieri, un’icona del teatro italiano che nella lunga e intensa carriera ha interpretato testi dei maggiori autori classici e contemporanei ed è stato diretto dai più grandi registi italiani. Pambieri recita spesso a fianco della figlia Micol, che ha lavorato nel teatro greco e romano, su Goldoni, Pirandello, Strinberg e altri. Importante presenza anche quella Giorgio Lupano, attore versatile, noto dal grande pubblico per le sue partecipazioni, oltre che al Cinema, in serie televisive (come nel Paradiso delle signore di Rai Uno). Ma l’attore piemontese nasce artisticamente come attore di teatro. A Giuseppe Pambieri chiediamo:

Qual è stato il suo approccio con Le intellettuali di Molìere? «Si tratta di un testo particolare, poco visto rispetto al Tartufo o a Malato immaginario, forse anche perché manca un vero e proprio protagonista. Qui il regista però ha fatto un lavoro molto interessante sul mio personaggio che è diventato praticamente un protagonista e ha ben lavorato anche sul ruolo di mia moglie, interpretata da mia figlia Micol. Il mio personaggio è un succube della moglie, un debole che cerca riscatto. Con Anfuso ho anche fatto Una Classe di ferro e Una storia semplice di Sciascia in scena l’anno scorso allo Stabile di Catania. E sono molto contento di lavorare qui con Giorgio Lupano che stimo molto». A proposito qual è il suo rapporto con la Sicilia? «Un rapporto familiare perché mio nonno materno era di Ravanusa in provincia di Agrigento da cui partì per Milano nei primi anni del 900. Ma a parte questo, io in Sicilia lavoro moltissimo come nelle rappresentazioni classiche a Segesta e Siracusa. Amo tutto il teatro da quello classico a quello contemporaneo, sono eclettico non voglio chiudermi negli stessi ruoli e generi».